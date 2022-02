Vaata, kust riigist ja missuguseid seemneid võib tellida või kaasa tuua

Euroopa Liidus reisides võib seemneid osta ja kaasa tuua. ELi välistest riikidest seemnete ja taimede tellimisel peab arvestama piirangutega.

Põllumajandus- ja Toiduameti piirikontrolli osakonna juhataja Regina Pihlaka sõnul saadeti piirilt tagasi peamiselt postisaadetisega saabunud seemned. „Kõik seemned, mis tellitakse peavad vastama nõuetele ja seemnepartiil peab kaasas olema fütosanitaarsertifikaat. Viimase puudumine on peamine põhjus, miks seemned tellijani ei jõua,“ ütles Pihlakas.

„Nii ettevõtjad kui ka tavakodanikud peavad toodete importimisel või tellimisel veenduma, et tooted oleksid nõuetekohased ja omaksid vastavat sertifikaati. Lisaks tuleks kindlasti eelnevalt tutvuda, millistest riikidest on lubatud Eestisse taimi ja seemneid importida või tellida,“ soovitas Pihlakas.