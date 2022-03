Kindlasti olete nüüd hämmingus, et mis ravimtaim see sinilill meil on ja miks temast taimede väe rubriigis kirjutada. Aga kevade esimese kuu saabumise puhul suisa peab temast kirjutama. Pole ju Eestis teist nii vägevat taime, mis igal kevadel meedia vallutaks või, nagu öeldakse, üle uudisläve hüppaks. Pärast talvist toasistumist metsa all sinililli kohates vallandub igas inimeses tohutu rõõmupuhang ning iga viimanegi ajakirjanik tahab sellest teada anda. Sinilillele! Sinilillele! Ja pole midagi imestada, ka tänapäevane sotsiaalmeedia on teda märtsi lõpus või aprilli alguses pilgeni täis.