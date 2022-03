Aedniku öökapiraamat | Seekord on neid lausa kaks

Need mõlemad raamatud õpetavad taimi ise paljundama ja nii neid pea olematu investeeringuga endale kasvatama. Riho Terase raamat keskendub püsilillede generatiivsele ehk seemnetega paljundamisele, millest on kevaditi tunduvalt vähem juttu kui köögiviljade seemnest kasvatamisest. Püsilillede seemneid võib seemneriiulitelt hea otsimise peale üles leida, kuid neid võib korjata ka oma aiast või loodusest. Siin peab aga arvestama, et samad töövõtted nagu köögiviljakasvatuses ei pruugi head tulemust anda. Autor, kes on rohkete õnnestumiste kõrval kogenud ka hulgaliselt ebaõnnestumisi, oskab lugejat kõigist selles töös ette tulevatest takistustest ja vigadest osavalt mööda juhtida.