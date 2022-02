Tartu ülikooli botaanikaaias saab ülevaate seemnete maailmast

Näitusel saab tutvuda erinevate taimeseemnetega (TÜ botaanikaaed näitab oma varudest 100 erineva liigi seemneid), nende levimise viisidega ja kasutamisega. Palju huvitavaid fakte ootab teid ka seemnemaailmast:

Osad taimeliigid vajavad elujätkamiseks tule kuumust ja on kohastunud metsatulekahjudega. Banksia on prootealaadsete seltsi ja prootealiste sugukonda kuuluv taimede perekond. See hõlmab umbes 170 liiki Austraalias ja Tasmaanias kasvavaid puid ja põõsaid. Viljadel on nii tugev koor, et ilma tuleta viljad ei saagi avaneda ja seemned vabaneda. Tulekahju ootuses võivad nad rippuda kümneid aastaid.

On taimi, kes levitavad oma järglasi tuulega (anemohooria). Enamasti on seemnetel tuullevi soodustamiseks teatud morfoloogilised abivahendid: lendkarvad (puuvill, võilill, paju jt), tiivad (kask, kuusk, vaher jt) või tolmpeen toitekoeta seeme, mis kandub kergesti edasi õhuvooludes, nagu käpalistel, soomukalistel jt.