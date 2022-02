9 põnevat toataime, mida veel sel talvel koju tuua

Kodu kaunistamine uue toataimega on alati hea mõte, sest taimed muudavad keskkonna hubasemaks ja toovad südamesse rõõmu. Mõnikord aitab sellest, kui taimel potti uuendada ja juba on uus väljanägemine! Toataimede valik on väga lai ja alati leiab tuttavaid, Eesti kodudes juba aastakümneid kasvatatud toataimi, aga valikusse on lisandunud ka haruldasi taimi, mis pole nii levinud.

Kodu- ja aianduskeskusest Gardest leiab üsna tihti väga põnevaid toataimi, mis panevad särama ka taimegurmaanide silmad. Näiteks on valikus olnud valgekirju meeldiv monstera ‘Albo Variegata’ (Monstera deliciosa) ja tiigerlehik ‘White Fusion’ ning peaaegu musta lehega sulgvõhad ‘Black Raven’ ja ‘Super Nova’ (Zamioculcas zamiifolia).

Vaata lähemalt, kas oled neid üheksat taime varem näinud!