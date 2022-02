Kui erinevates uuringutes ütleb lõviosa eestlastest, et nad eelistavad Eestimaist toitu, siis tegelikult ostab kodumaist toitu vaid 22% eestlastest. Ülejäänud uuritud kuue riigi elanikest ostab kodumaist tunduvalt rohkem, isegi lätlased 46%, rääkimata rootslastest (51%).

Ka toidu ära viskamisega on olukord Eestis hull – meil visatakse ära tunduvalt rohkem, kui lähiriikides ja see on viimase aastaga süvenenud. Eestis püüab toidu äraviskamist vähendada vaid 55% inimestest (aasta varem 60%), kuid Soomes 69%, Rootsus 77% ja Taanis 80%.

Eestlased on tublid vaid ühes asjas.