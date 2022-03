Kuidas kohelda potinartsissi?

Tee nii

Hoia taime aknalaual, sest seal on kõige valgem ja taim ei veni välja.

Las pott olla toas, kus ei ole liiga palav. Ka külm tuba ei ole hea, nii võtab õitsemaminek kauem aega. Näiteks on +20...23 kraadi täitsa hea.

Nartsissid on väga vastupidavad ja sageli võivad ajatatud sibulad juba järgmisel aastal õitseda – näiteks ‘Tête-à-Tête’, mida sageli ajatuslillena müüakse, on vägagi sitke sort. Pea meeles, et kui ajatatud sibulad niipea õitsema ei kipu, ei maksa pettuda. Nende õitsemist tasub lihtsalt kannatlikult veidi kauem oodata.