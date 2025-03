Hea idee! Tee endale tasuta minikasvuhoone, kus püsib ühtlane temperatuur ja kõrgem õhuniiskus

Kuidas on see võimalik? Väga lihtsalt – tuleb kasutada ära tühjad plastpakendid, mis on toiduga koos ostetud ja rändaksid muidu prügisse.

Kõige sobivamad on läbipaistvast plastist kaanega karbid, mis on piisavalt kõrged, et mullaga täidetud karbid, topsid või väiksed lillepotid sinna sisse mahuks. (Kui kasutada näiteks tühje kohupiimatopse, siis tuleks põhja sisse teha mõned augud üleliigse kastmisvee äravooluks).

Pärast seemnete külvamist tuleb muld niiske hoida ja selleks on võimalik kas panna külvinõu kilekoti sisse, katta pealt toidukilega või kasutada minikasvuhoonet (kaanega karpi).

Kui karbikaane sees ei ole auke või on külvinõu kilekotis, tuleb külve paar korda päevas õhutada, et muld ei läheks pealt hallitama. Muidugi on võimalik ka karbikaane sisse paar auku teha. Osad karbid on aga juba aukudega. Kui augud on lisaks kaanele ka põhjaosas, tasub külvinõu alla panna kile või asetada karp alusele, et kastmisvesi aukude kaudu aknalauale ei jookseks.

Sama teema oli üleval ka Aiaelu näoraamatu grupis, kus teema algataja soovitas nelja vastlakuklit mahutavat karpi minikasvuhooneks. Mitmed grupiliikmed kinnitasid, et on juba aastaid plastkarpe niimoodi kasutanud ja jagasid omapoolseid kogemusi:

- Ma kasutasin üks aasta Gustavi tordikarpe rõõmsalt, sest need on kõrgemad, saab taime kauem selle all hoida... ja sain valusa õppetunni, sest need olid biolagunevast plastikust (mis on iseenesest tore). Ülevalt vaadates oli kõik tore aga puidust laud sai püsivalt rikutud. See plastik laguneb aeglaselt mistõttu kohe ei saanud arugi ja mingit uputust ei olnud.

- Kassid ei saa ligi, külvi kilega katmisel, kiskusid selle kohe maha.

- Plastikust munakarbid ideaalsed lobeeliate ettekasvatamiseks. Üks võimalus on munaresti augulisele osale augud põhja teha ja kaaneosa sellele alla.

- Olen 5 liitrise veepudeli pooleks lõiganud, mulda täis pannud, seemned sisse ja kaas peale. Mahutab rohkem.

- Jäätisevannid on ka taaskasutuseks head. Külve teha või seemnepakke hoida.