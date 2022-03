Herma talu isemoodi aed on sündinud loomingulisest taaskasutusest

Herma talu on Anne ja Jüri Spitsõni jaoks Maakodu suure algustähega. Siin on olemas kõik, mida elamiseks tarvis: maja ühes sauna ja aiaga. Viimane on ilus vaadata ja pakub praktilist väärtust rohkem kui arvatagi võiks.