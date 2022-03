Käepärasest sündinud aias on kõike parasjagu

“Meil on kaks kodu ja seetõttu on ka kõik nii-öelda duublis: võtad kaasa ainult hädapärase söögi ja iseenda ning jätkad teises kodus oma tavapäraseid tegemisi,” tutvustab Anne kahe kodu vahelist elukorraldust. Oma osa on selles ka aial, kus pererahvas kasvatab kõike tarvilikku alates tomatitest ja kurkidest, lõpetades suvemarjade ja õuntega. Jätkub nii sissetegemiseks kui ka kohe põske pistmiseks. Perenaise lemmikuteks on kujunenud tomatisordid ‘Black Cherry’ ja ‘Hiiu roheline’, eelmise suve suurim üllataja oli ‘Strawberry Orange’. Õigel ajal aias käies saab seenekorvigi ääreni täis, silmailu nautimisest rääkimata.