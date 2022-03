Paastulainel - kerged ja värvilised road, mis valmivad kiiresti

Variante paastumiseks on palju: kes loobub lihast, kes kohvist, kes suhkrust, jahust või alkoholist. Mõni aga hoopis televiisorist või nutividinatest. Mulle meeldiks loobuda sagedasest toidupoes käimisest. Et käidki korra nädalas ja ostad suure portsu värsket kraami – kikerherned, läätsed, tatar, vürtsid, sibul ja küüslauk on kodus ju niikuinii olemas. Siis proovidki kombineerida toite olemasolevast.

Õnneks on tänapäeval võimalus kasutada maitseaineid ja mängida toiduga nii, et selle väljanägemine oleks ilus. Mina olen juba kümme aastat teinud suve ja talve eel veepaastu. Nüüd mõtlen, et ehk võtaks ette toiduga puhastava paastu.

Siin mõned kerged road.