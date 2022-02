Kuidas ma esimest korda elus kuu- ja metsmaasika seemneid külvasin

Tegelikult peaks aiapidaja tegema täpse plaani, kuhu, mida ja kui palju ta sel aastal külvab ning kasvatab. Aga mitte keegi ei ole kaitstud selle eest, et just seemneriiulite ees seistes tulevad pähe ootamatud ideed. Minul tekkis mõte anda aias rohkem kasvuruumi kuumaasikatele.

Mõned kuumaasikataimed on mul aias edukalt kasvamas ja nad on tõesti ühed tänuväärsed taimed – nende marju võib noppida kogu suve kuni hilissügiseni välja. Kui teda ei piiraks, laiutaks ta tervel peenral ja murulgi.

Lisaks meeldivad piklikud magusad viljad ka linnukestele. Mullu suvel jagasin maid ühe maia musträstaga, kes pidas seda peenranurka enda omaks. Võrku ei tahtnud kasutada: esiteks on see kole ja teiseks kipuvad tiivulised sinna kinni jääma. Lõpuks panin kivi peale mõraefektiga klaaskupli, mis helkis ja sätendas igasse ilmakaarde ning see lahendas probleemi.