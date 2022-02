“Pärast isa surma seisis talu lausa kümme aastat tühjana. Kui 2007. aastal siia tulime, oli vaatepilt nii majas sees kui ka ümbruses päris nutune: põrandad ja laed olid lääpas ja kohati alla vajunud, hiirekäigud igal pool. Aias oli pilt niisugune nagu sel puhul ikka: siin-seal juhuslikud aialapid, räämas hooned,” meenutab Ester.

Nüüdseks on ta koos abikaasa Andrusega siin 14 aastat toimetanud ja selle ajaga Puutoale uue elu ja hingamise andnud. Omaette vaatamisväärsus on Puutoa talu ümbritsev maastik, millele annab kordumatu võlu maja tagant Käru paisjärvele avanev vaade. Õigemini on tegu kauni nimega Ingliste ojaga, mis on 1990ndate alguses üles paisutatud. Taluümbrusest on pererahvas kujundanud omalaadse dendropargi.