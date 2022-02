RETSEPT: Kanapasta spinatiga, mis on laste lemmik

Spinat sisaldavad rohkesti mineraalsooli ja mikroelemente. Kõrge raua-, joodi- ja kaaliumisisalduse tõttu on spinat väga kasulik kehvveresuse korral. Rohke kaltsiumi- ja fosforisisalduse tõttu mõjub hästi noore organismi arengule ja seetõttu peaksid seda sööma just lapsed.

See pasta spinati ja kanaga on üks vähestest toitudest, mida meie pisike alati mitu korda juurde küsib, kinnitab Liis Kuldma-Vähk, kes on retsepti autor.