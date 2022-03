Räämas varemetest moodsaks maakoduks

Maakodu rajamine on olnud Mari-Annile ja Martinile juba mitu aastat hobiks ja pakkunud igapäevaelule meeldivat loomingulist vaheldust. Nende perre kuulub veel kolm vahvat poega. Kaks vanemat, Ralf Marten ja Rasmus, on tulevased jalgpallistaarid. Pesamuna Remi Robertist võib aga kunagi tulla ehitusmees, sest oma nelja-aastase elu jooksul on ta koos vanematega saanud maakodu ehitusele omajagu kaasa mõelda.

Maakodu hankimise mõte oli Mari-Annil ja Martinil juba mõnda aega peas mõlkunud. Nad olid vahelduva eduga kinnisvaraportaale vaadanud, kuid otsimistuhin oli vahepeal ka soikunud. Kuni jõudis kätte saatuslik õhtu.