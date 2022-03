Massiivseid kiviktaimlaid, alpi- ja kaljuaedu, samuti valduste piire märkivaid kiviaedu on rajatud sajandeid paljudes maades. Näiteks Jaapani aedade kujunduses on kividel oluline tähendus ja nende paigutusel kindlad reeglid. Üha enam aga kohtab Eestiski oskuslikult kujundatud aedu, kus kividel on suur osa täita.

Kivide kasutamisel aias on mitmeid võimalusi. Kiviaiad ja -müürid võivad eraldada erinevaid aiaosi üksteisest, suunata aiaruumis liikumist ja vaateid. Samasugune ülesanne on ka kivikattega jalgteedel või astekividel murus.