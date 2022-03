Mida tuleb päikesepaneelide paigaldamiseks ette võtta ja millal need ära tasuvad

Elektrum Eesti OÜ päikeseenergia lahenduste tootearendusjuht Emma Kask andis Swedbanki videoseminaril samm-sammulise ülevaate, mida väikse päikeseelektrijaama rajamiseks tegema peab.

Kõige esimeseks sammuks on sobiva paigaladaja otsimine. „Neid on päris palju, ka Swedbanki kodulehelt leiab kontaktid ja neile tuleks päring saata,” soovitas ta. Kui on plaan panna paneelid katusele ja maja joonised on olemas, siis võiks need koos päringuga teele panna. Samas on maa-ametil hea ortofotode andmebaas, kust on ka võimalik vajalikud mõõdud ära mõõta. Seega esimese asjana ei pea kedagi kohale kutsuma.

Kase sõnul näitab nende kogemus, et keskmine pere, kellele päikesejaam on paigaldatud, elab kuni 10 aasta vanuses majas, neil on 3-4 pereliiget, siis sobib 10 kW jaam, mille maksumus jääb...