Tallinna külje all on aga palju tuulisem kui Lõuna-Eestis ja seepärast pole Triinu linnakodu terrassil alati just kõige soojem ega tuulevaiksem. Koroonaaja alguses, kui Triin ja Tõnis olid rohkem linnakodus ja Elvas käisid harva, otsustasid nad teise korruse õhtupäikese käes oleva rõdu mõnusaks istumiskohaks sättida. Varem polnud see rõdu neil eriti kasutust leidnud.