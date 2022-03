MAAKAD REMONDIVAD | Viies osa: Planeerime köögi põranda ja kaevu ehitust

Ootamatult on lühike veebruarikuu läbi saamas ja ka sellesse talvisesse perioodi mahtus maakatel palju toimetamisi. Paraku kipub talv olema rahulikum aeg, kus aktiivset maja kallal ehitamist on vähem, kuid sellevõrra rohkem on erinevaid planeerimistöid.

Lisaks köögile ja aiale on vaja üle vaadata meie veesüsteem. Möödunud suvel oli väga kuum juulikuu ja mitu korda sai meie salvkaevust vesi otsa. Kutsusime kaevupuhastaja ning selgus, et vana vibropump on salvkaevule omajagu kahju põhjustanud ja ega sellest tõenäoliselt suurt elulooma ei saa.

Maal elamise soodustamiseks on Eesti riigil erinevaid toetusi ning üks nendest on hajaasustuse programm, mille abil toetatakse veevärgi, kanalisatsiooni ja teedevõrgu rajamist ning elektriga liitumist. Ka meie esitasime valda taotluse puurkaevu rajamiseks ning jääme vastust ootama.