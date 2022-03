Mõeldes Ukrainale pane päevalilleseeme mulda juba täna!

Kuna kevad on aednikule niigi kiire aeg, on hea teada, et päevalilled võib südamerahus juba nüüd mulda pista. Kes talviti seemnesegudega linde on toitnud, on tõenäoliselt märganud, et kevaditi kipuvad linnusöögimajade all ja nende vahetus läheduses idanema seemnesegudest pärit seemned, sealhulgas ka päevalilled. See tähendab, et päevalilleseemned on külmakindlad ning pole põhjust nende külvamisega viivitada, vaid saab rakendada talikülvimeetodit.