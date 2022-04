Kaks aastat on meie kodutalus käinud kibekiire ehitustöö – täiesti uue sisu on saanud peamaja, vanast laudast on sündinud baar ja Saloon ning hoovi kerkinud imearmas kontorihoone. Kõige selle taustal on kõlanud väikese peremehe unistus: “Kui ühel päeval mina suur olen, on mul ka oma maja ja siis hakkan teie naabriks!”

Unistustel on kombeks täide minna ja nii kerkis krundile kiirelt üks lihtne nn A-raamiga majake, mis avas nelja-aastase Brandoni kinnisvaraportfelli.