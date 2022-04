LOODUSE VÄGI | Ilus ja kasulik põdrakanep

Taas vallutavad kevade lõhnad me meeli. Rammusast, otsekui rasvasest mullast tärkavad päev päeva järel aina uued taimed. Pole midagi imestada, kui ka inimeste seas tärkab meeletu iha värske kraami järele ja nii söömegi kevadel aias loomadega võidu iga tärkavat liblekest. Need on täis elujõudu, mida tahame endasse ammutada. Hiljem tekib taimedesse juba vananemise väsimus.

Kui sügisel otsime elujõudu pigem säilitusorganitest, millel uue elu idu sees – juurikatest, seemnetest –, siis kevadel tuleb aed kõigest tärkavast puhtaks süüa. Alustame siiski aiatagusest taimest – põdrakanepist.