Kaevamisvaba aiandust viljelev naine on sellest vaimustuses ja jagab oma kogemusi

Anne avastas kaevamisvaba aiandusmeetodi üsna juhuslikult, kui nägi internetis selle meetodi ühe suurima eestvedaja Charles Dowdingi kirjutisi ja videoid. Dowding on tunnustatud aednik Suurbritannias, paljude raamatute autor ning kaevamisvaba aianduse ehk inglise keeles no-dig gardening meetodi propageerija. Ta on viljelenud ja katsetanud seda aastaid ja jõudnud järeldusele, et sellist meetodit kasutades saab edukalt köögivilja kasvatada igasugusel pinnasel.

Loe, mis on Mis on kaevamisvaba aiandus ehk no-dig gardening .

Pärast seda, kui ta proovis selle meetodi ka oma aias järele, on ta selle andunud fänn. "Puhas rõõm on aiamaale minna ja näha, kui lopsakad on taimed ja kui vähe vaeva nendega on - umbrohtu peaaegu polegi. Aga nii suurt saaki pole ma kunagi varem saanud!" rõõmustab Anne.