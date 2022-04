Anne avastas kaevamisvaba aiandusmeetodi üsna juhuslikult, kui nägi internetis selle meetodi ühe suurima eestvedaja Charles Dowdingi kirjutisi ja videoid. Dowding on tunnustatud aednik Suurbritannias, paljude raamatute autor ning kaevamisvaba aianduse ehk inglise keeles no-dig gardening meetodi propageerija. Ta on viljelenud ja katsetanud seda aastaid ja jõudnud järeldusele, et sellist meetodit kasutades saab edukalt köögivilja kasvatada igasugusel pinnasel.

“Oma kirjutistes ja videotes selgitab ta väga lihtsalt ära, miks see on hea ja tõepoolest toimib,” kinnitab Anne.