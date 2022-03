Terve selle nädala kestab Eesti esimene virtuaalne seemnefestival

Seemnefestivali korraldavad Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Jõgevamaa Koostöökoda. „Oleksime tahtnud seda teha juba möödunud aastal, kuid koroona ei lubanud. Ka sel kevadel ei riskinud teha päris üritusena. Seetõttu mõtlesime, et teeme alustuseks sotsiaalmeedia kanalil,” rääkis üks korraldajatest, Ülle Jukk Jõgevamaa Koostöökojast.

Seemnefestival on mõeldud tavainimestele, et julgustada rohkem kasutama eesti sorte. „Üsna palju inimesi tegelikult ei teagi, et meil on olemas oma porgand ja redis. Tomati- ja kartulisortidest ollakse rohkem teadlikud,” märkis ta.

Terve nädala jooksul on fookuses Eestis aretatud köögiviljasordid. Millist tomatisorti oma kasvuhoonesse valida, millisel kartulisordil on madalad silmad, milline Eesti oma redisesort on hästi varajane, mida pidada välismaalt seemnete tellimisel silmas, miks uurida vanaema peenraid ning misasjad on vahekultuurid? Ning miks üldse Eesti sorte eelistada?