See on selline söök, et kõik saavad laua ümber koguneda, rahulikult kevade värve nautida ja endale maitsvat saiakõrvast tõsta.

Täidetud munad tekitavad meis paljudes sooja turvatunde. See on lapsepõlve nostalgia, ja need munad ju ka maitsevad imehästi.

Kuna meie peres liha just igapäevaselt ei sööda, siis kui seda sööme, valime kõikse parema liha. Seega võtan sisefilee. Muidugi sobivad ka muud loomalihatükid, aga fileega on õnnestumine kõige kindlam.