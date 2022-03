Põlvamaa ettevõte kasvatas naistepäevaks tuhandeid priimulaid

Nurmikos on sel talvel sirgunud sajad tuhanded tulbid, kokku 19 sordist. „Kogu aeg pakime ja saadame välja. Enne naistepäeva on pikad päevad ja iga päev on tööpäev, naistepäev on ju tähtis päev,” ütleb ettevõtte juhataja Jaak Ungerson kibekiire töö vahepeal.

Kanepi Aiand kasvatab juba detsembrist peale tuhandeid priimulaid. Neist 3000-4000 ostetakse ära naistepäeval. „Meil läheb hulgimüügi kaudu peamiselt Lõuna-Eesti poodidesse, täna viime viimased,” ütles tegevjuht Margus Vahtramäe. Nemad ei paku lõikelilli ja on keskendunud potilillede kasvatamisele. Nii pakutaksegi ka potihüatsinte ja -nartsisse.

Aga tellijatele saadetakse postiga ka noortaimi ning mulda on saanud ka esimesed köögiviljaseemned, et jaanipäeval oleks võimalik juba tomateid süüa.