Liivmuldade suureks puuduseks on see, et need ei suuda vett ega toitaineid kinni hoida – sellised mullad kuivavad kiirelt läbi, neil on õhuke huumuskiht ja need sisaldavad vähe toitaineid. Liivastel muldadel on aga ka tugevusi. Näiteks suur õhupooride hulk ja seega ka õhulisus ning hea vee läbilaske võime.

Need omadused sobivad imehästi taimedele, kes on kohastunud kergetel muldadel kasvama. Lisaks on liivmuldi kerge kaevata ja hooldada ning neil kasvab oluliselt vähem umbrohtu kui teistel muldadel.

Nagu öeldud, tuleb lillepeenra loomisel liivasele mullale kindlasti arvestada sobiva taimevalikuga. Pojengid ja floksid võivad kuival liivasel pinnal küll enam-vähem hakkama saada, kuid nende õige koht on kindlasti viljakama mullaga aias.