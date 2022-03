RETSEPT: Hakkliha ja kinoaga täidetud paprikad

Kui kinoa on valmis, siis tõsta see hakkliha juurde ning hauta (kui seda on veel vaja) veel senikaua, kuni segu on muutunud kuivemaks ehk üleliigne vesi on ära aurustunud. Võta hakkliha-kinoasegu tulelt, puista peale hakitud till, riivi juurde Parmesan ning sega segu ühtlaseks. Tõsta see hetkel kõrvale.