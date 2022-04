Spargel kui köögivili vajab harjumist ja seda kasvatatakse Eestis vaid vähesel määral, kuid juba vanaemade aegadest kasvatati harilikku asparit iluaedades kui niinimetatud kimbu­rohelist.

Maailma kõige suuremad spargli­kasvatajad on Hiina ja Peruu ning nende toodang läheb enamjaolt ekspordiks. Kõige suurem spargli importija on USA.

Harilikku asparit on kasvatatud üle kahe tuhande aasta. Esiti küll ravimtaimena, alles hiljem leiti, et ta on ka suupärane hõrgutis. On andmeid, et spargel on jõudnud isegi Egiptuse valitsejate toidulauale, kuid tema teekonna keerdkäike toidulaudadele ja ilupeenardesse päris täpselt ei teatagi.