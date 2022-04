KONKURSS | Merehõnguline lehtla Hiiumaal

“Meil käivad asjad niimoodi, et koos mõtleme ja koos teeme,” ütleb Malle Pihlamets, kes koos abikaasa Jaanusega kuuendat aastat pensionipõlve naudib, nokitsedes kodu kallal. Aastal 2016 pälvis nende talu tiitli “Kaunis Eesti kodu 2016” ja presidendi tunnustuse, ent ehituskirg pole tänini kuhugi kadunud – igal aastal võtab pererahvas taas midagi uut ette.

Hiljuti ehitasid nad õuele toreda merehõngulise varjualuse, mis pakub kaitset vihma eest ja kuhu mahub istuma kogu pere. Mallel ja Jaanusel on kaks last ning kuus lapselast. Suviti on taluõu laste kilkeid ja naeru täis.