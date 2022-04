Siilipusa hoiukodu väikseim päästetu oli 24 grammi kaalunud siilitüdruk

Kõige sagedamini märkame ilmselt aias vaikselt tuterdavat siili – ta ei lipsa meie pilgu eest hetkega peitu, vaid annab enda pahameelest märku valju puhisemise ja okkapalliks muundumisega. Siilid on küll metsloomad, kuid seavad end meelsasti sisse inimeste läheduses ja on valmis jagama meiega ühist territooriumi. Sageli kujundame oma elukeskkonda ja koduaeda vaid enda vajadustest lähtuvalt, unustades meiega samal territooriumil vaikselt ja nähtamatult elavate loomade vajadused.

Siilide aktiivse tegutsemisperiood algab märtsist-aprillist ja kestab kuni oktoobri-novembrini – see sõltub suuresti õhutemperatuurist. Pea pool aastat on nad talveunes ja et nad sel ajal ellu jääks, on oluline, et nad oleksid hilissügiseks kogunud piisavalt kaalu ning valinud talvitumiseks soojapidava ja kuiva pesakoha. Kevadel ärgates ootab neid kiire toimetamine: esmalt on vaja endale piisavalt juua ja süüa leida, et talvega kulunud energia taastada ning taas kaalu koguda.