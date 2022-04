Talu põhitegevus on õunakasvatus, seetõttu kartuleid väga suurtel pindadel ei kasvatata, kuid igal aastal jagub saaki nii endale kui ka müügiks. “Erinevaid kartuleid kasvatame pigem sellepärast, et meile endile nad maitsevad ja nendega saab toidulauale värve ja põnevust juurde anda,” tõdeb Piia. Tema sõnul on eriliste kartulite saagikus väiksem kui tavasortidel ning kasvatatud kogused jäävad siiski sadadesse kilodesse, mitte tonnidesse. “Eelmise aasta pikk põud pani osadele sortidele põntsu – normaalse saagi andsid vaid ‘Odenwaldi sinine’ ja roosa sisuga ‘Red Cardinal’, kõige rohkem kannatas kuivuse tõttu ‘Violet Queen’,” lisab ta.