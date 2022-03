Amet hoiatab: Ukraina põgenikega saabuvad koerad suurendavad marutaudiriski

„Kahjuks on Eestis väga palju koeri ja kasse, kes on marutaudi vastu vaktsineerimata. Täna pole marutaud meil levinud, kuid see olukord võib väga kergelt muutuda, “ selgitas Hakmann. Marutaud võib kergesti levida kaugete vahemaade taha vaktsineerimata lemmikloomaga, kes liigub inimesega kaasa ühest riigist teise.