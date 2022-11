Kaks magustoitu marjadega - kamavaht ja šokolaadivaht

Kamavaht on magustoit, mis valmib imekiirelt ning enda maitse eelistuste järgi ei pea see olema üldse mitte magus järelroog. Pärast igakordset šokolaadivahu tegemist tundub mulle, et see muutub iga korraga aina paremaks ja paremaks. Ühtlane, kreemine, šokolaadine, rikkalik ja rammus – niii hea!