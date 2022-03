RETSEPT: Šokolaadivaht, mis on maiasmoka unelm

Mäletan, et kui valmistasin šokolaadivahtu teisel-kolmandal korral, siis midagi läks nihu ning vahu sisse jäid šokolaaditükid. Abikaasale nii meeldis šokolaaditükkidega, et ta alati küsib, kas seekord ka tükid sees, aga ma ei oska neid enam teha – ma ei mäleta, mis tol korral valesti läks, et seda viga korrata.