Anu ja Mart Kalmu paradiis Eesti serva peal

Nende maakodu on justkui sügav kummardus eelnevatele põlvedele ja nende kätetööle. Iga vana talulill, puu või põõsas, krohvitud sein ja vanaema tikitud käterätik on siin hoitud ja hinnatud.

“Mulle ei meeldi, kui inimesed ostavad maja ja hakkavad seda tohutult oma käe järgi väänama. Pigem on oluline õppida hoonega koos elama, kohandada oma huvid, vajadused ja harjumused selle maja võimalustega nii, et elaksime õnnelikult sümbioosis,” võtab erialalt arhitektuuriajaloolane Mart mõne lausega kokku filosoofia, millest nemad on Anuga oma maakodu puhul lähtunud.