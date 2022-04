Teed, platsid ja rajad – aiaruumi lahutamatud osad

Katkend raamatust “Aiakujundus ja maastikuarhitektuur. 30 aastat koostöökogemust loodusega”, autorid Ülle Grišakov, Tiina Tammet.

Hästi projekteeritud teed rajataksegi sinna, kus neid kõige rohkem on vaja, et aiaruumi funktsionaalselt kasutada. Trepiastmed seovad teid erinevate tasapindade vahel. Korralik tee-ehitus on vajalik praktilisest seisukohast: et õues oleks ohutu astuda, jalad ei saaks märjaks ega poriseks, ja et tuppa toodaks võimalikult vähe õuemustust. Sama tähtis on ka teede esteetiline pool, sest teed on silmatorkav aiakujunduslik element.