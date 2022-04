LÕIKELILL | Lööralt pärit lõikelilled on Soomeski nõutud

Lööra lilletalu pererahval Mare Suurhansul ja Madis Seersandil on lõikelillekasvatamise kogemusi juba vähemalt paarkümmend aastat. “Mina liitusin perega 1987. aastal ja juba enne seda tegeleti siin peres lillede kasvatamisega. Sajandivahetusel võtsime meie ohjad enda kätte, ehitasime ka kasvuhooneid juurde ja hakkasime tootmist suurendama,” räägib Mare.

Esialgu kasvatasid nad usinalt ka lõikeroose, aga peagi sai selgeks, et see ei tasu ära. “Väga palju tuuakse roose sisse. Ecuadori roos on ilus, odav ja pika jämeda varrega. Meie ei suuda selliseid ”kaikaid“ kasvatada. Ja kogu see rooside siinmail talvitumine – ehkki neil on puhkeaeg, tuleb kasvuhoonet üle talve ikkagi 2–3 kraadi juures soojas hoida,” selgitab perenaine. Ta tunnistab, et üks kasvuhoone on neil siiski veel rooside päralt. Lihtsalt sellepärast, et roosid neile endile väga meeldivad. Kuid katmikaiandus ja lõikelillede kasvatamine viisil, et õisi saaks korjata mitu kuud varem, kui nad õues kasvades õitsema läheksid, on ülimalt energiamahukas. Kuna energiahinnad tegid juba eelmisel aastal tugevat kasvu, pole tulevik sugugi roosiline.