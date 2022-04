Pearnahansu talul, kus Tõnis Tenso praegu oma puukooli peab, on pikk ajalugu. Kirikuraamatus on koht ära märgitud juba üle 350 aasta tagasi. Eesti aiakultuurile on paik ka ajalooliselt oluline – see on aedniku ja sordiaretaja Jaan Raeda (1876–1955) sünnikodu.

Siitsamast on pärit õunasort ‘Sõstraroosa’, mis hakanud Jaani isa eluajal siin keset sõstrapõõsast seemikuna kasvama. Tõnis mäletab, et kui tema 22 aastat tagasi selle talu maadele oma puukooli tõi, oli ajaloolisest tugeva kasvuga emapuust järel vaid jäme känd.