Seemneraamatukogust saab aiahuviline „laenata” igasuguseid seemneid

Tartu Linnaraamatukogu alustas muu maailma eeskujul mitmesuguste taimede seemnete laenutamisega 2018. aastal. Enne aednikke jõudsid aga kohale usinad põllumajandusametnikud ja võtsid raamatukogu pihtide vahele. Põhjuseks see, et raamatukogu pakendas poest ostetud seemned ümber väiksematesse pakkidesse, selleks peab aga olema vastav sertifikaat. Lisaks keelati ära köögiviljaseemnete vahetamine, kuna nõuded näevad ette, et köögiviljakultuuride standardseemne tootmist tohib korraldada vaid sordiomanik, -esindaja või -säilitaja.Raamatukogu ajas pabereid korda ja pakub nüüd suurt valikut seemneid.