AIAKOOL | Gladioolide kasvatamisega saab hakkama igaüks

Gladioolid ehk kuremõõgad (Gladiolus) kuuluvad võhumõõgaliste sugukonda. Meie aedades kasvatatakse ilutaimedena peamiselt hübriidseid aedgladioole. Need on külmahellad sibullilled, kelle mugulsibulad väljas ei talvitu. Seetõttu võetakse need igal aastal üles, talvitatakse sisetingimustes ning istutatakse kevadel uuesti maha.

Kes esimest korda soovib gladioole kasvatada, peab kevadel mõnda aiakeskusesse sibulajahile minema. Hortese aednik Katrin Viggor soovitab gladioolide valikul tähelepanu pöörata lisaks meelepärasele õievärvile ka kasvukõrgusele: "Kõrgekasvulised gladioolid võivad kasvada üle meetri pikaks, madalamad sordid aga jäävad vaid 50 cm kõrgusteks ning neid saab kasvatada ka suuremates konteinerites või lillekastides.