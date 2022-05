Gladioolisibulad tuleb maha panna toomingate õitsemise ajal

Gladioolid on ka populaarsed lõikelilled.

Gladioolid ehk kuremõõgad (Gladiolus) kuuluvad võhumõõgaliste sugukonda. Meie aedades kasvatatakse ilutaimedena peamiselt hübriidseid aedgladioole. Need on külmahellad sibullilled, kelle mugulsibulad väljas ei talvitu. Seetõttu võetakse need igal aastal üles, talvitatakse sisetingimustes ning istutatakse kevadel uuesti maha.