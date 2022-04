Aianduses kipub olema nii, et talvisel puhkeperioodil ei pea aednik suurt midagi tegema. Maa on külmunud ja taimedki naudivad talvepuhkust. Varakevadel saabub aga aeg, kus peaks korraga kõike jõudma – seemneid ja muldasid hankima, külvama ja pikeerima. Nii võibki juhtuda, et suures ettekasvatustuhinas kipuvad toataimed ära ununema.