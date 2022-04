Tule Maakodu reisiga Inglismaa imelistesse aedadesse!

Seejärel tutvume aiaga Hidcote Manor Garden, mis on üks suurepärasemaid Arts and Crafts aiastiili näiteid Inglismaal. Aia rajas 1907. aastal Ameerika aiakujundaja Lawrence Johnston. Hidcote Manor Garden on kuulus oma haruldaste puude ja põõsaste, silmapaistvate püsilillepeenarde ja maailma erinevatest paikadest kogutud ebaharilike taimede poolest. Johnston on aretanud ka mitmeid lillesorte, millest tuntuim on lavendel `Hidcote´.