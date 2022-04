Memm teadis, et vanad targad panid piibeleheõitest tehtud tinktuuriga insuldijärgseid uuesti kõndima ja tegid südame terveks. Kui ma mõtlen memmele, siis tuleb mulle meelde just piibelehtede lõhn. Sealt edasi on piibelehed minuga olnud kogu elu. Taime ametlik nimi on harilik maikelluke (Convallaria majalis), kuid mulle meeldib nimi piibeleht, sest selle kaudu ma temaga tutvusin. Internetiavarusi läbi uurides selgus, et piibelehekompressi on kasutatud silmapõletike ravimiseks juba aastasadu, veel varasemad on retseptid tinktuuridest, millega turgutati mälu ja raviti südant. Minu andmebaasi kõige vanemad tinktuuride retseptid on pärit keskajast, kõige uuemad Vigala Sassi raviraamatutest. Mitmesuguseid juhiseid tõmmiste, salvide ja tee valmistamiseks võib leida paljude riikide pärimustest, ka meie Folklore.ee andmebaasist.