Memm teadis, et vanad targad panid piibeleheõitest tehtud tinktuuriga insuldijärgseid uuesti kõndima ja tegid südame terveks. Kui ma mõtlen memmele, siis tuleb mulle meelde just piibelehtede lõhn. Sealt edasi on piibelehed minuga olnud kogu elu.

Korraliku piibelehekollektsiooni loomine on päris paras ettevõtmine. Õnneks sain ma oma vitsad kätte esimeste kohalike ostudega. Ühest tuntud aiandist ostetud ‘Doreen’ hakkas valgete õite asemel õitsema roosade õitega. Aiandi poole pöördudes oli vastus umbes selline, et üks töötaja tõi oma aiast ja ütles, et see on ‘Doreen’.

Kuna üks piibelehe sordi pung maksab 4–30 eurot, siis müüakse Euroopas alati ja ainult õiepunga, et ostja saaks ostu õigsuses veenduda. Meie müüjate puhul võib vabalt juhtuda, et sama hinna eest müüakse lehepunga, mis ei pruugi mitme aasta jooksul õitseda.