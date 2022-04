Südaööl algab jaht 8 miljonile eurole KredExi väikeelamute renoveerimistoetusele

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium suunab sel aastal läbi KredExi ja EASi ühendasutuse väikeelamute energiatõhususe toetamiseks kaheksa miljonit eurot. Suurema tähelepanu all on seekord päikesepaneelide paigaldamine koos katuse või fassaadi soojustamisega. Loe, kuidas Vana talumaja renoveeriti Kredexi toetusega A-energiaklassi hooneks.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles pressiteates, et algsele 3,7 miljonile leiti päikesepaneelide tarbeks lisaraha, nii et eelarve kasva kaheksa miljoni euroni. Ta lisas, et kindlasti ei ole see kaugeltki piisav.

Suurt huvi selle toetuse vastu näitas ilmekalt mullune taotlusvoor, kui jagada olev toetus sai otsa vaid 76 sekundiga. Seega said toetust need, kes olid terve portsu vajalikke pabereid eelnevalt korda ajanud ja jõudsid kohe pärast kesköö saabumist need ka e-kirjaga ära saata (mis eeldab ka tõhusat internetiühendust).