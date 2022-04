Sekundite mäng ehk kuidas ma Kredexilt toetust taotlen

Mõtlesin, et sekundite võidujooksu ei pea ju ise jooksma! Tänapäeval on olemas automaatseadistavad kirjad. Teen selle päeval valmis ja südaööl, kui kiri teele läheb, magan mina magusasti.

Siis aga tekkis hulk küsimusi, millele pole iial varem mõelnud. Ega ma siis ju ainus “kaval” pole. Küllap neid automaatseadistajaid on veel! Ja kui umbes tuhat inimest saadavad Kredexile korraga kell 00:00:01 meili, siis kas see võib sealse postkasti umbe lüüa? Kui automaatsaatjal saatmine kohe ei õnnestu, kas see kordab protsessi?

Kas võib eeldada, et meiliserveritel on kellaajad samad? Ehk kui minult läheb kiri välja kell 00:00:01, siis kas Kredexi postkasti kell võib saabumisajaks näidata kaks sekundit vähem ehk 23:59:59, mis tähendaks, et taotlusvoor pole veel avanenudki? Või hoopis venib saatmine minutikese, mis lööks mind konkurentsist välja?