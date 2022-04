Šokolaadi fondant ehk laavakook, millel on mõnus voolav sisu

Algul võib tunduda, et tegu on tehniliselt veidi keeruka roaga, kuid kui oma ahju tundma õpid ja retsepti järgi kookide valmimise aja õigeks saad ajastada, siis sujub kõik kenasti. Kõige keerulisem selle valmistamise juures on tegelikult hoida kooki täpselt parajalt kaua ahjus.

Nii kaua, et küpseksid tugevad servad, nii et kook kokku ei vajuks, kuid samas piisavalt vähe, et mitte läbi küpseda. Kui laavakook küpseb täielikult läbi, siis kaob sellele iseloomulik pehme voolav sisu, mis ongi kogu asja mõte.

Šokolaadi fondant on magustoit, mille saad vormidesse ära jagada, panna külmkappi ootele ning küpsetada vastavalt vajadusele, just siis, kui on aeg värske magustoidu söömiseks.